Spezia, F. Ricci: "Pagato a caro prezzo un blackout, serve concretezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in zona mista dopo la sconfitta contro il Crotone, Federico Ricci ha dichiarato: "Abbiamo fatto una buona gara, pagando a caro prezzo un momento di black-out avuto nel primo tempo; siamo partiti bene, poi abbiamo subito due reti e tutto è diventato più difficile, ma nella ripresa abbiamo reagito, interpretando una buona gara, senza però riuscire a buttarla dentro: dobbiamo essere più concreti. Sono felice di aver segnato una rete bellissima, ma alla fine non ha portato punti quindi c'è amarezza; gli alti e bassi nelle prime giornate ci stanno, a Cittadella avevamo iniziato peggio, ma sappiamo tutti come è andata, oggi invece è accaduto il contrario - riporta il sito ufficiale del club ligure -. Il mister? Ci chiede di lavorare molto sugli esterni, mi trovo bene con lui e sono contento della scelta che ho fatto; mi trovo molto bene qui a Spezia e voglio togliermi tante soddisfazioni con questa maglia. Di Crotone ho un bellissimo ricordo, per me è stato un'esperienza importantissima, avevamo fatto anche in Serie A un campionato di spessore; sento ancora tanti ex compagni e dirigenti, sono felice del rapporto che sono riuscito a mantenere. Ora arriva la sosta e perdere prima di una pausa non è mai bello perché la rabbia ti cova dentro per due settimane, però speriamo che ci possa aiutare a riscattare a Pordenone il ko odierno".