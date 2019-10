© foto di Federico Gaetano

Intervistato ai microfoni di DAZN al termine di Pescara-Spezia, Sveinn Aron Gudjohnsen ha così analizzato la gara decisa dal suo ingresso in campo grazie ad un gol ed un assist: "La maglia strappata? Va così. Non abbiamo vinto molte partite, sono molto emozionato. Il gol? Volevo soltanto saltare e colpire il pallone, per poi vedere cosa succedeva. Per me è incredibile, sono cresciuto giocando a pallone e guardando tante partite - ammette il figlio d'arte -. Per me è stato fantastico segnare il primo gol in campionato. Papà? Non so ancora cosa gli dirò. Sono felice di aver segnato questa prima rete e di aver vinto, adesso bisogna andare avanti. Una vittoria meritata, sono contento anche per il mister".