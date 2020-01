© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia ha praticamente chiuso agli addii di Luca Mora e Gennaro Acampora cercato rispettivamente da Ascoli e Livorno in questa finestra di mercato. Al primo, come segno di fiducia, il tecnico Italiano ha affidato la fascia di capitano nell’ultima gara contro il Crotone. Il secondo ha fornito garanzie oltre ad avere espresso in passato la voglia di restare in bianconero considerando lo Spezia come casa sua. Lo riporta Cittadellaspezia.com.