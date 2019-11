© foto di Giuseppe Scialla

Sosta propizia in casa Spezia, con l'infermeria che potrebbe a breve svuotarsi. Dopo l'infortunio patito a Pisa, per il centrocampista Simone Bastoni sono in programma accertamenti medici, mentre il difensore Juan Ramos, che alla ripresa ha svolto solo un lavoro in piscina con l'attaccante Andrej Galabinov, è pronto al rientro nei ranghi. Lavoro differenziato anche per il suo compagno di reparto Riccardo Marchizza e per il centrocampista Luca Mora, anche loro vicini al rientro.