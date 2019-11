Spezia, Italiano: "A Pisa per ottenere i punti che ci chiede la piazza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano in vista del derby col Pisa ha parlato in conferenza stampa dicendosi consapevole di quanto sia sentita questa gara: “Ci attende un banco di prova difficile, contro un Pisa che in casa va fortissimo e che dovremo affrontare con il coltello fra i denti. Queste sono gare particolari, sentitissime da tutto l’ambiente. Giochiamo contro una squadra neopromossa che può contare su un gruppo rodato e capace di non dare punti di riferimento sul rettangolo verde. La posta in palio è importantissima e ripeto, dobbiamo cercare di ottenere punti importanti come richiesto dalla piazza e dalla classifica. - continua Italiano come riporta il sito del club – Il pubblico quest’anno si è sempre comportato in maniera esemplare, contro il Chievo è stato bellissimo vedere tanto entusiasmo alla fine, dal canto nostro sappiamo l'importanza di questa gara per la nostra gente e dovremo dare il massimo, cercando di render felici i nostri tifosi. La squadra sta bene, i quattro risultati utili consecutivi aiutano a lavorare bene sia fisicamente che mentalmente, le sedute settimanali sono sempre stati intense e di ottima qualità, ma stiamo caricando il giusto la sfida, perché dobbiamo arrivare sul terreno dell'Arena Garibaldi con lucidità, determinati a riproporre quanto fatto in settimana”.