Intervenuto in conferenza stampa post-match, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha così parlato della vittoria maturata in casa del Pescara: "Gudjohnsen? Lui è stato bravissimo - riporta Rete 8 -. Nel primo tempo abbiamo avuto un possesso sterile e non produttivo, nel secondo invece abbiamo alzato il baricentro. Qualcosina ce l'ho messa anche io, è cambiato l'aspetto mentale".