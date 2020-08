Spezia, Italiano ci crede: "Annata straordinaria, possiamo ancora farcela"

Conferenza stampa amara per il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano, tutt'altro che soddisfatto della prova della sua squadra: "Avevo detto alla vigilia che l'approccio avrebbe fatto la differenza, purtroppo non abbiamo avuto la necessaria percezione del pericolo sul primo corner battuto dal Chievo e ci hanno beffato subito. Il gol del 2-0 poteva essere una mazzata psicologica, ma abbiamo avuto la forza di ricompattarci e di creare qualche buona occasione. L'esperienza, in queste gare, conta moltissimo. Mi fido dei miei, sanno che c'è un secondo tempo da giocare e che abbiamo disputato un'annata straordinaria. Non so cosa cambieremo in formazione, l'importante è prendere subito in mano la partita e far capire al Chievo che ci crediamo ancora. Può capitare di concedere due gol in dieci minuti, ma per fortuna si gioca il ritorno e il destino è ancora, in parte, nelle nostre mani".