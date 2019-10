Spezia, la settimana riprende. Con tanti punti interrogativi

© foto di Alessio Alaimo

Settimana calda in casa Spezia, con la sosta delle Nazionali che arriva forse nel momento migliore: la formazione di Italiano avrà più tempo a disposizione per rimettersi in sesto, non tanto dal punto di vista fisico - al netto di qualche acciacco - quanto di quello mentale. L'ultimo posto della classifica è uno step ancora superabile, ma si deve correre ai ripari.

La posizione del mister - La panchina di Vincenzo Italiano non è così salda, come è normale che sia visti i risultati, ma la sensazione è che al tecnico sia data un'ulteriore chances, visto che il gioco non è mai mancato. Certo, l'assenza di un vice Galabinov, con quest'ultimo non al top della condizione, pesa ed è imprescindibile per il computo finale, ma in due settimane si possono sperimentare ulteriori soluzioni.

A rischio anche il Dg - "Ho fiducia nel tecnico e ribadisco che l’unico a rischiare sono io", parola proprio di Guido Angelozzi. Sembra infatti che patron Volpi abbia messo in discussione tutta la dirigenza, dalla quale si attende certamente altro. A ogni modo, il Dg ieri era al campo per osservare la squadra alla ripresa degli allenamenti, probabilmente un'altra opportunità sarà data anche a lui: ma il tempo stringe, e una metamorfosi è l'unica cosa necessaria.