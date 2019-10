Spezia, Galabinov out, Gyasi non incide. A chi tocca davanti?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fin dalla fine del mercato si era evidenziato che allo Spezia mancasse un centravanti in grado di sostituire adeguatamente Andrey Galabinov, specialmente nel lungo periodo. Emmanuel Gyasi infatti sembrava più un esterno da adattare al ruolo di prima punta – come fatto con successo in passato con David Okereke - mentre Sveinn Aron Gudjohnsen appariva troppo acerbo per la Serie B.

Con il bulgaro infortunato, ancora incerto il suo rientro in campo, i nodi sono venuti al pettine perché Gyasi nelle sette gare giocate in campionato non ha mai trovato la via del gol mentre l’islandese non è mai stato schierato, neanche a gara in corso, nonostante le difficoltà offensive della squadra precipitata in un vortice negativo da cui è difficile uscire.

Ora resta da capire chi, al rientro dopo la pausa, occuperà la caselle al centro del tridente – sempre che non vi sia un cambio di allenatore e di modulo – fra i due sopraccitati e quel Antonino Ragusa da recuperare fisicamente che il dg Angelozzi vede come jolly d’attacco capace anche di rivestire un ruolo delicato come quello di centravanti pur essendo anch’esso un esterno offensivo.