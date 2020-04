Spezia, Maggiore: "Allenamento e studio in questa quarantena. Difficile dire se ripartiremo"

Il centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore intervistato da Tuttob.com ha parlato del lungo periodo di isolamento e del possibile rientro n campo: “Questa situazione è dura e difficile, da de mesi siamo in casa anche se per fortuna ora potremo tornare a correre e fare altre attività all'aperto. Le mie giornate sono fatte di allenamento e studio per l'università, visto che devo dare qualche esame, ma anche di serie TV per passare il tempo. - continua Maggiore – Fare previsioni sulla ripartenza ora è complicato. Si parla molto della Serie A, del 18 maggio come data per la ripresa degli allenamenti, ma per la Serie B è diverso e non so quale sarà il suo futuro. Il nostro desiderio però è quello di tornare ad allenarci e giocare il prima possibile”.