Spezia, Marchizza: "Fondamentale partire col piglio giusto dopo tre mesi di inattività"

Il difensore dello Spezia Riccardo Marchizza ha parlato al termine del match vinto per 1-0 contro l'Empoli: "Siamo davvero contenti, perché era fondamentale partire col piglio giusto dopo tre mesi di inattività. I tre punti di oggi ci aiutano a proseguire nel nostro percorso di crescita che avevamo interrotto a marzo. Abbiamo dimostrato di essere ancora affamati e di non essere appagati di quanto già conquistato. Oggi fare tre punti in casa contro un'avversaria come l'Empoli è stato tanto bello quanto faticoso, soprattutto considerando anche le condizioni climatiche. Ripartire dopo tutto questo tempo era davvero complicato, è ovvio che la prova più veritiera è quella della domenica e nel momento in cui fai soltanto allenamenti non puoi sapere quale sia precisamente il tuo livello di preparazione. Giocare in un 'Picco' vuoto non è la stessa cosa, perché i tifosi sono un tassello importante di ogni partita giocata in casa, ma siamo stati bravi a calarci subito nella situazione dimostrando di essere grandi professionisti".