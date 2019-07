© foto di Claudia Marrone

Per l’esterno offensivo Gregorio Morachioli, classe 2000, dello Spezia si profila una cessione in prestito in Serie C per giocare con continuità dopo una stagione in prima squadra senza però mai esordire. Il giovane attaccante dovrebbe trasferirsi nelle prossime settimane alla Pistoiese per iniziare una nuova avventura fra i professionisti. Lo riferisce Cittadellaspezia.com.