Spezia, Ragusa: "E' arrivato il momento di fare punti. Già col Frosinone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Sportiva, come riferisce cittadellaspezia.com, è intervenuto l'attaccante dello Spezia Antonino Ragusa: "La doppietta non è bastata, eravamo riusciti a rimetterla in piedi, ma quando subisci un ribaltone negli ultimi minuti fa ancora più male. La sosta serve per ricaricare le batterie e ripartire ancora più forti. Ora serve una vittoria a prescindere dai miei gol, speriamo arrivi subito col Frosinone. Nell'inizio di stagione abbiamo raccolto meno di quello che meritiamo realmente. Abbiamo fatto la partita quasi sempre, tranne forse con il Trapani in casa. Dobbiamo cercare di ottenere il massimo: è il momento di fare punti e togliersi dalla parte bassa della classifica".