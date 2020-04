Spezia, Ramos: "Tanta voglia di giocare. La famiglia in Uruguay? Situazione più tranquilla"

Dal suo isolamento domiciliare a La Spezia, Juan Ramos, terzino uruguaiano dello Spezia, si è raccontato attraverso le colonne de Il Secolo XIX: “Ho tanta voglia di tornare a giocare poi è normale che in una situazione senza precedenti come questa, dove tutto deve essere valutato con cautela, l'unica cosa da fare sia quella di attendere e di regolarci su quelle che saranno le decisioni. La famiglia in Uruguay? Ci telefoniamo tutti i giorni loro sono molto preoccupati per la mia situazione e sperano di potermi rivedere al più presto, mentre io cerco sempre di fare di tutto per tranquillizzarli. Al momento in Uruguay i casi accertati sono circa seicento rispetto alla popolazione che si asseta sui tre milioni di persone e, come noi, tutti cercano di prestare la massima attenzione al distanziamento sociale e a quelle accortezze per evitare il contagio”.