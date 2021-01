tmw L'Alessandria, per il centrocampo si prova il colpo dalla A: piace Ramos dello Spezia

Pensa in grande l'Alessandria, e, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, mette nel mirino Juan Ramos dello Spezia. Il club grigio sta cercando un quinto di sinistra, e il classe '96 rappresenterebbe il profilo ideale: pur essendo in uscita dalla formazione ligure, però, non sarà facile convincerlo a scendere di due categorie, soprattutto perché anche dei club di B lo stanno monitorando.