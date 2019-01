Spezia, richieste per Bidaoui. Ma l’esterno non si muoverà

© foto di Federico Gaetano

Lo Spezia sembra determinato a respingere le offerte che arriveranno per l’esterno d’attacco Soufiane Bidaoui, classe ‘90. Il calciatore, che ha collezionato 11 presenze segnando una rete con la maglia bianca, è infatti nel mirino di alcuni club belgi e del Crotone, dove ha già giocato nel 2013-14, ma non si muoverà dalla città ligure. Il club infatti è intenzionato a trattenerlo per non indebolire il reparto degli esterni nonostante l’arrivo del giovane D’Eramo e il recupero ormai completo di Mastinu. Lo riporta Il Secolo XIX.