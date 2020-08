Spezia, Vitale: "Messo tutto in campo, il pre gara un'emozione bellissima"

Tra i migliori in campo di Spezia-Chievo, Luigi Vitale, al termine della sfida vinta dai liguri contro i veneti che è valsa agli aquilotti la finale playoff ha commentato il traguardo raggiunto: "Io ero già fiducioso al termine della gara d'andata, perché soprattutto nel secondo tempo avevo visto segnali positivi da parte della squadra. Io e Claudio avevamo detto ai compagni che al ritorno nel nostro stadio li avremo strapazzati. E così per fortuna è stato, questa sera non c’è stata partita, fin dal primo minuto. Sapevamo che per compiere un'impresa del genere bisognava andarli a prendere molto alti, così come avevano fatto loro all'andata. Questa sera siamo stati impeccabili, una partita così perfetta era davvero difficile da immaginare, ma ci siamo riusciti e ora meritatamente festeggiamo. Sinceramente sono molto contento per la prestazione che ho fatto, queste partite mi esaltano, perché in gare così delicate c’è bisogno di tanta personalità e personalmente penso di averne: ma comuqnue tutta la squadra ha dimostrato questa sera di avere personalità, carattere e grande determinazione, perché altrimenti semifinali come queste non le superi. Stasera in campo abbiamo messo tutto: testa, cuore, tecnica, concentrazione, nulla da dire. Riavvicinarci ai tifosi nel pre-gara è stata un’emozione bellissima, era tanto che non li vedevamo e il loro calore ci ha permesso di fare il pieno di energia. Questa sera la vittoria è anche dedicata a loro, perche questa società merita tutto il meglio, come anche questa città e questa tifoseria. In questi mesi difficili la società ci è stata sempre vicina, non ci ha mai fatto mancare niente, anzi il presidente ci ha anche detto che è disposto a pagarci una mensilità in più a patto che restiamo a Spezia. Non so davvero come ringraziare la società, hanno dimostrato un senso di umanità davvero molto forte".