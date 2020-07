Spinelli: "Tra mercoledi e giovedi ci sarà la firma che sancirà il trasferimento del Livorno"

Davanti alle telecamere dell'emittente tv toscana Telecentro2, come riferisce livorno24.com, è intervenuto il presidente del Livorno Aldo Spinelli, che è nuovamente tornato a parlare della cessione del club: "Tra mercoledi e giovedi ci sarà la firma che sancirà il trasferimento del Livorno. Venerdi al "Picchi" nell’ultima di campionato potrebbe già sedere in tribuna d’onore il nuovo proprietario. Mercoledì ci guarderemo in faccia e da lì capirò se Fernandez è l’uomo giusto per il Livorno. In caso la trattativa saltasse prenderemo in considerazione le altre opzioni”.