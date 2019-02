Tabanelli: "Mi piacerebbe chiudere al Cesena, ma ora mi godo il Lecce"

© foto di Andrea Rosito

Il centrocampista del Lecce Andrea Tabanelli intervistato da Tuttocesena,it ha parlato del rapporto con la piazza romagnola, dove sogna di chiudere la carriera, e della propria carriera: “A Cesena mi legano tante cose, quasi tutte belle, dall’esordio assoluto contro il Sassuolo, al mio primo gol contro la Ternana sotto la Curva Mare, alle gare giocate in Serie A con quella maglia. Poi certo ho fallito qualche crocevia importante, la dea bendata spesso non mi ha sorriso e gli infortuni mi hanno tartassato. Ci sono stati periodi in cui più che il Manuzzi frequentavo Sarsina e Lourdes. Bisoli? Con lui qualche problema l’ho avuto, ma non smetterò mai di ringraziarlo perché mi ha fatto diventare un calciatore, mi ha aiutato a colmare alcune mie lacune tecniche e comportamentali. - continua Tabanelli parlando di presente e futuro - Ho soltanto 29 anni, non ho ancora smesso di sognare in grande, col Lecce mi sto togliendo delle belle soddisfazioni. Stiamo disputando un grande campionato. In cuor mio ho un desiderio, tornare a giocare in A con addosso questa maglia. Guardando più avanti mi piacerebbe chiudere la carriera a Cesena, chiudere dove tutto è cominciato tanti anni fa, anche se adesso è un po' presto per fare certi discorsi, meglio pensare al mio Lecce, alla volta per la A e alla mia voglia di rinnovo”.