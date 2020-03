Tempo di bilanci in Serie B: finali di gara al cardiopalma nel campionato cadetto

vedi letture

In attesa della ripresa del campionato, è tempo di bilanci e di analisi dei numeri che hanno contraddistinto il torneo fino a questo momento e che anticipano il rush finale grazie al contributo di Football Data.

Al termine della 28a giornata della Serie BKT 2019/20, con il match Ascoli-Cremonese ancora da recuperare, le reti segnate sono state 694 finora (397 in casa e 297 in trasferta), alla media di 24,78 a giornata, 2,48 in media a partita nelle 279 finora disputate. 204 le vittorie (128 in casa e 76 esterne), 75 i pareggi, 99 i rigori concessi, 18 gli autogol, 234 i giocatori con almeno una rete segnata, 70 i gol con subentranti (10,1% del dato globale).

I 694 gol sono suddivisi in 323 nei primi tempi e 371 nelle riprese, con i 15’ finali di partita più recuperi che sono i momenti più prolifici visto che sono stati siglati 163 gol, pari al 23,5% del totale. Insomma una Serie BKT come sempre imprevedibile fino alla fine.