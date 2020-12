Termina Empoli-Reggiana: poche emozioni al "Castellani", non si va oltre il pareggio

vedi letture

Si è conclusa la gara del "Castellani" tra Empoli e Reggiana, che ha chiuso la 14^ giornata del campionato di B, iniziata ieri con Salernitana-Entella.

Non cambia il risultato rispetto al parziale della prima frazione di gioco, la partita finisce 0-0: toscani in 10 per l'espulsione di Romagnoli, ma gli emiliani non concretizzano un paio di occasioni capitate. Le due squadre non si fanno male, a termine di un confronto comunque non particolarmente emozionante.

Di seguito il programma completo della quattordicesima giornata di Serie B:

Salernitana-Entella 2-1 (38' Mancosu, 47' Tutino, 66' [rig.] Djuric)

Cittadella-Frosinone 1-0 (46' Ogunseye)

Cosenza-Venezia 0-0

Monza-Ascoli 2-0 (34' Carlos Augusto, 88' Frattesi)

Pescara-Brescia 1-1 (44' [rig] Torregrossa, 62' Bocchetti)

Pisa-ChievoVerona 2-2 (16' Gucher, 49' Mazzitelli, 76' Djordjevic, 90' Ciciretti)

Pordenone-Cremonese 1-2 (65' Celar, 69' Falasco, 89' Ciofani)

SPAL-Lecce 1-0 (79' Strefezza)

Vicenza-Reggina 1-1 (44' Bianchi, 59' Longo)

Empoli-Reggiana 0-0