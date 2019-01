© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Con Vantaggiato in bilico fra addio e permanenza, la situazione attualmente è stata congelata dalla società, la Ternana va alla caccia di un colpo importante in attacco per puntare alla promozione. L’obiettivo, come riporta Terninrete.it è Alejandro Rodriguez, classe ‘90 di proprietà del Chievo e attualmente in prestito all’Empoli. Lo spagnolo ha saltato la prima parte di stagione a causa di un infortunio al ginocchio, ora recuperato, e potrebbe partire anche se resta ca capire se accetterebbe la Serie C. La Ternana dal canto suo è pronta a offrire al centravanti un contratto pluriennale.