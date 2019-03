© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Momento delicato in casa Ascoli dopo il 7-0 di ieri a Lecce. Riflessioni in corso su Vivarini. La squadra dopo la debacle di ieri pomeriggio andrà in ritiro ma intanto la posizione dell’allenatore non è salda. Se non dovesse essere sollevato dall’incarico nell’immediato, Vivarini sarebbe comunque sotto osservazione. E l’Ascoli valuta Lerda...