TMW - Balata: "VAR in B? Noi siamo pronti, attendiamo risposte"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine dell’Assemblea di Lega B il presidente Mauro Balata ha fatto il punto in conferenza stampa partendo dal tema dell’introduzione del VAR in Serie B nella prossima stagione: “È stato ribadito quello che si era già detto. Aspettiamo risposte, abbiamo da tempo definito studi di fattibilità che ci competono in ordine agli stadi di B. Guardiamo alla tecnologia e siamo in linea con gli standard richiesti, attendiamo come detto riscontri dalle altre componenti di riferimento e dalla FIGC, noi abbiamo iniziato da almeno un anno a lavorare coi nostri tecnici e con chi potrà fornirci la tecnologia, abbiamo presentato tutto agli organi di riferimento, il resto non dipende da noi che come detto siamo pronti. Nicchi? Mi riserbo valutazioni nelle sedi istituzionali”.

Sul VAR nei play off e play out: ”Tutte le società mi hanno dato mandato per la richiesta, convinti di aver fatto tutto ciò che è nelle nostre responsabilità e prerogative per poterlo già inserire quest’anno. Tutti gli impianti sono già stati verificati”.

Sulla sala centrale del VAR come in Germani:a “Ottimizza i costi e migliora la qualità. Non è però un tema che mi riguarda personalmente”.

Sul marketing associativo: “Abbiamo presentati i nostri progetti e attività, c’è stata una grande soddisfazione manifestata da tutti. I ricavi (+80%) e l’interesse crescono nei confronti del brand Lega B. Si è parlato di accordi che potrebbero essere conclusi a breve. Molto apprezzato dalle società il lavoro di risoluzione di alcune importanti criticità. Contiamo di raggiungere ottimi risultati. E’ stato poi presentato il progetto “B come Bambini” che ha riscontrato grande entusiasmo”.

Sui giocatori dati alle Nazionali: “Sono 32 i calciatori della Lega B che indossano la maglia azzurra dalla selezione maggiore all’Under 17. Stiamo dando un contributo formidabile, figlio anche di uno sforzo notevole dei nostri club in merito a investimenti sui settori giovanili".

Sulla stagione e sul Palermo: “Sono soddisfatto di questo campionato, vedo un livello qualitativo delle gare altissimo. Palermo? E’ una città straordinaria, con una tifoseria altrettanto importante. Lo scorso anno abbiamo combattuto tanto contro certe dinamiche: un maggior controllo e rigore possono aiutare non a eliminare, ma sicuramente a limitare fortemente quei fenomeni che nel nostro calcio continuano a esistere”.