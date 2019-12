TMW - Boscaglia: "Non esaltiamoci, a gennaio inizia un altro campionato"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

Il tecnico della Virtus Entella Roberto Boscaglia in conferenza stampa ha parlato della vittoria sull’Empoli trovando però anche qualche pecca nella prestazione dei suoi: “Secondo me nei minuti finali dovevamo gestire meglio la partita. In undici contro dieci, contro una squadra sotto 2-0 dovevamo essere bravi nel possesso palla. Non abbiamo corso tanti rischi. Durante la partita il rischio serio è stato uno. La partita è stata giocata con grande intensità e aggressività. Abbiamo lavorato sulle soluzioni su cui soffrono di più".

Come giudica la prestazione degli attaccanti?

"Tutta la squadra ha fatto bene. Ma se in queste gare gli attaccanti non si sacrificano tutto diventa più difficile. Le seconde palle le prendi se hai fisicità e i dati finali sulla corsa ci hanno dato ragione. Nel gioco moderno non si può prescindere da questo. In B c'è tanto equilibrio e c'è bisogno di un lavoro di tutta la squadra".

Come mai la scelta di Morra al posto di Mancosu?

"I dettagli. Le piccole cose. Non è stata una decisione facile. Pensavo che Morra ci avesse dato più fisicità".

L'inserimento di Currarino?

"Perché Michele sta bene. In queste settimane abbiamo visto che sta bene. Lo abbiamo fatto entrare a gara in corso, è intelligente e sa quello che deve fare. Ha dato una mano agli esterni ha preso alto il loro terzino. Ha qualità e corsa".

Coppolaro cos’ha avuto?

"In settimana aveva avuto un virus e nell’intervallo gli girava un po' la testa".

Guarda avanti o indietro in classifica?

"Guardiamo alla prossima partita. Non mi sono depresso quando abbiamo fatto quel periodo dove abbiamo fatto pochi punti perché la squadra ha sempre fatto bene. Ora non mi esalto perché è un campionato difficile e a gennaio ne inizierà un altro. Siamo sereni, il primo obiettivo deve essere ancora centrato".

Quanto è importante aver ritrovato il gol di Manuel De Luca e Morra?

"Tanto perché vi dico la verità hanno lavorato tanto. Il gol all'attaccante manca. A me, sinceramente, interessa poco però per loro, per quello che possono dare alla squadra è importantissimo".