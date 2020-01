Fonte: Luca Bargellini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Salernitana in vantaggio su Felipe Curcio del Brescia. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, i contatti fra le parti sono continui, si cerca un'intesa. Contatti continui tra le parti. Si cerca l’accordo, per il centrocampista classe '93 e pronto un contratto per i prossimi due anni e mezzo.