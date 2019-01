TMW - Carpi, Fofana rientra dal prestito alla Fermana: può rimanere

© foto di Uff. Stampa Fermana

Si potrebbe chiudere con quattordici presenze, di cui sette da titolare, l'esperienza di Lamine Fofana alla Fermana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista, arrivato nelle Marche in prestito dal Carpi, nelle prossime ore tornerà in Emilia con la possibilità di concludere la stagione come effettivo della squadra di Fabrizio Castori.