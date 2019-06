TMW - Cosenza, Bruccini può partire. Spezia e Livorno alla finestra

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo due stagioni, e una promozione in Serie B, il centrocampista Mirko Bruccini potrebbe lasciare il Cosenza. Il giocatore è infatti in scadenza di contratto con il club calabrese e potrebbe non rinnovare andando poi alla caccia di un altro club a parametro zero. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul centrocampista classe ‘86 ci sarebbero il Livorno e lo Spezia, club della sua città natale.