tmw Cremonese-Valeri: accordo triennale. La firma dopo l’isolamento, la situazione

Un nuovo rinforzo per la Cremonese. Preso il difensore Emanuele Valeri dal Cesena. Accordo totale per tre anni di contratto. Ma non c’è ancora la firma, che arriverà probabilmente intorno la metà di settembre. Valeri infatti ha condiviso il gruppo di lavoro con un calciatore della sua ex squadra, che è risultato positivo al Covid-19 ed è quindi in isolamento a scopo precauzionale. Ultimi giorni di isolamento, poi la firma e la nuova avventura. La Cremonese aspetta Valeri...