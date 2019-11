TMW - Ds Crotone: "Proponiamo bel gioco. Maxi Lopez vicino al rientro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il successo nell'ultima giornata per 3-1 del Crotone contro l'Ascoli e il secondo posto in classifica hanno risollevato un po' il morale dell'ambiente dopo i risultati un po' altalenanti delle ultime giornate (1 pareggio, 2 sconfitte ed una sola vittoria nelle 4 gare precedenti al match di venerdì scorso). "La squadra però meritava di più dei punti che ha adesso in classifica". A dirlo, in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, è Giuseppe Ursino, direttore sportivo dei calabresi.

Qual è il suo giudizio sul rendimento di questa stagione?

"Ci sono stati alcuni episodi che, sicuramente, ci hanno un po' penalizzato, ma io sono contento di quello che abbiamo ottenuto in queste prime dodici incontri, soprattutto del gioco che sta proponendo la squadra che a me sta davvero piacendo molto".

Quanto dobbiamo aspettare ancora per poter ammirare il vero Maxi Lopez?

"Lui adesso sta lavorando per recuperare e poter tornare al 100% a disposizione. La speranza mia e di tutto lo staff è di riaverlo il prima possibile e credo che sia una cosa possibile. Infatti, già a partire dalla prossima settimana, credo che possa stare con la squadra".

Nella sua carriera ha avuto tanti talenti tra cui Federico Bernardeschi. Come mai è talvolta criticato e fischiato dai tifosi della Juventus?

"Non sono d'accordo con i sostenitori bianconeri sul comportamento adottato nei confronti dell'ex viola. Stiamo parlando di un ragazzo che è quasi sempre entrato se non è partito titolare ed ha sempre dato il suo contributo alla causa: non capisco i motivi dei fischi".

In Nazionale invece sembra quasi essere indispensabile.

"Il valore di questo ragazzo è alto sia nel club che nella Nazionale di Mancini. Secondo me anche la Juventus sa benissimo che è molto molto importante, anche se uno come lui può fare ancora di più di quello che sta facendo vedere adesso. Bernardeschi non ha fatto male neanche con gli azzurri... Quello che risalta di lui è, oltre alla tecnica che dimostra di avere, il grande impegno che mette nelle partite in cui viene chiamato in causa".