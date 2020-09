tmw Empoli, dalla Dinamo Zagabria arriva il 2002 Marko Brkic

vedi letture

Operazione in entrata per l'Empoli. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW il club toscano ha chiuso per l'arrivo di Marko Brkic, attaccante croato classe 2002 dalla Dinamo Zagabria. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto.