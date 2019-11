TMW - Entella, Chiosa: "Chiudere l'andata col miglior piazzamento"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il difensore dell'Entella Marco Chiosa, fresco di laurea in scienze politiche e sociali, ha parlato anche della sua esperienza a Chiavari: “Sono arrivato qua a gennaio, e lo scorso anno è stato molto duro. Ero a Novara prima, poi mi sono ritrovato all’Entella, che stava vivendo una situazione simile a quella dei piemontesi: la vicenda dei ripescaggi, la scorsa estate, aveva fatto slittare l’avvio di stagione, ci siamo ritrovati a giocare ogni tre giorni col fine di mantenere sempre il primo posto, e alla fine ce l’abbiamo fatta. Un’emozione che credo non si potrà mai più riprovare. Fatto sta che quella stagione ci ha consentito anche di confermare buona parte del gruppo che ha riportato i colori biancocelesti in B, un campionato molto equilibrato, con tante squadre attrezzate e gare che spesso si decidono su episodi. Noi siamo partiti bene, poi abbiamo vissuto una fase di assestamento, ora pensiamo solo a dare il massimo per chiudere quanto più in alto possibile il girone di andata [...] Fino a che non mi cacciano io sto qua! (ride, ndr) Ovviamente la speranza è quella di rimanere qua quanto più tempo possibile, si sta bene in città e ho trovato una società molto seria, con dei grandi progetti”.