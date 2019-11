TMW - Entella, Pellizzer: "Ci manca quel qualcosa in più per vincere"

Fonte: Inviato a Chiavari (GE)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio contro il Pordenone, il difensore dell'Entella Michele Pellizzer ha parlato alla stampa: "Per come si era messa la partita, siamo stati bravi a riprenderla. Poi l’abbiamo incanalata nel verso giusto ma nella ripresa è mancato qualcosa in più. Manca poco perchè anche oggi abbiamo concesso poco, ci manca quel qualcosa in più per vincere. Un po’ di rammarico c’è".

Tanta sfortuna anche, come il palo.

"Il palo e poi la super parata di Di Gregorio. Ci sta girando un po’ male ma dobbiamo essere bravi a continuare ad essere sul pezzo come stiamo facendo perchè finora squadre che ci hanno messo sotto non ne ho viste. Manca davvero poco per fare una grande stagione o continuare così. Dobbiamo esser bravi a sbloccare la partita".

La sosta arriva nel momento giusto?

"Serve per rifiatare, il mister sta cerco di trovare soluzioni come Bonini, a cui faccio i compimenti perchè ha fatto una buona partita. I ragazzi che sono entrati hanno fatto bene tutti dobbiamo essere pronti. Ora abbiamo due settimane per preparare la gara col Chievo".

Bonini?

"Cerco sempre si dargli qualche consiglio perchè cerco di immedesimarmi in lui dieci anni fa, E’ un ragazzo diligente che per me può fare una buona barriera, mette in pratica quello che dice il mister".