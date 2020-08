tmw Entella, Tedino sorpassa Caserta: l'ex Teramo in pole per la panchina

Una scelta da non sbagliare quella del tecnico per la prossima stagione. E così, con Roberto Boscaglia a un passo dal Palermo, l'Entella sta valutando diversi profili.

Tra i più in auge, quello di Fabio Caserta, reduce dall'esperienza con la Juve Stabia, ma la risoluzione dei rapporti tra il Teramo e Bruno Tedino, stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha aperto nuovi scenari: sarebbe infatti adesso lui il tecnico in pole per un nuovo corso a tinte biancocelesti.