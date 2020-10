tmw Frosinone, Guido Angelozzi ad un passo: intesa vicina per tre anni

Rinforzo in dirigenza per il Frosinone. Vicino Guido Angelozzi, pronto a ripartire dopo l’esperienza allo Spezia. Intesa triennale tra le parti, mancano gli ultimi dettagli e poi se tutto andrà come da programma sarà ufficiale. Il Frosinone sta per affidarsi a Guido Angelozzi...