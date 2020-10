tmw Frosinone, in arrivo il centrocampista Carraro dall'Atalanta

Dopo il prestito al Perugia dello scorso anno è in arrivo una nuova avventura in Serie B per Marco Carraro. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrocampista dell'Atalanta approderà in prestito secco al Frosinone di Alessandro Nesta. Per il completamento dell'operazione, però, il ragazzo dovrà prima rinnovare il proprio accordo con la Dea.