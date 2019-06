TMW - Juve Stabia, forte interesse per il difensore Aya

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Futuro in serie B per il ventottenne Ramzi Aya? Possibile, del resto agli addetti ai lavori non è passato inosservato il suo ottimo campionato a Catania laddove è riuscito nell'impresa di non far rimpiangere un idolo indiscusso come Bogdan. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb, sulle sue tracce ci sarebbe la Juve Stabia. Mister Fabio Caserta, fresco di riconferma, ha chiesto per il reparto arretrato un innesto di esperienza e un calciatore anche di prospettiva che si è distinto in Lega Pro. Il profilo del centrale rossoblù è quello giusto...