© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juve Stabia a caccia di rinforzi e del colpo di mercato. Si lavora per l’attaccante della Fiorentina, Cyril Thereau. Avviati i contatti, la società di Castellammare ha individuato in Thereau il rinforzo ideale e si potrebbe lavorare anche sulla base di un accordo biennale. Non solo l’Esteghlal di Stramaccioni, anche la Juve Stabia punta Cyril Thereau...