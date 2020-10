tmw La Salernitana batte la concorrenza estera: dalla Roma arriva Antonucci

Colpo in attacco per la Salernitana. Come già anticipato, il club campano stava da tempo seguendo Mirko Antonucci, e oggi, sempre come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha chiuso con la Roma per il prestito del classe '99: battuta la concorrenza degli olandesi del VVV-Venlo.