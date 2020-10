tmw Roma, Antonucci nel mirino della Salernitana. C'è anche l'offerta del VVV-Venlo

La Salernitana prepara l'assalto per Mirko Antonucci, talento scuola Roma. Secondo quanto raccolto da TMW, l'agente del giocatore presto incontrerà la Roma per decidere la soluzione migliore per il ragazzo. Su Antonucci c'è anche il VVV-Venlo, club olandese che nei giorni scorsi ha prelevato dalla Roma, in prestito, Ante Coric.