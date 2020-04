tmw La Serie B riparte? La posizione del Benevento: in campo per conquistare la Serie A

vedi letture

Viaggio di TuttoMercatoWeb.com nella Serie B che attende di conoscere il proprio destino. Tra favorevoli, contrari e protocolli sanitari che fanno discutere

Quando hai 20 punti di vantaggio sulla tua più diretta inseguitrice e solo dieci giornate da affrontare la tua voglia non può essere altro che quella di terminare la stagione. Questa, in estrema sintesi, la posizione del Benevento del tridente Vigorito-Foggia-Inzaghi. Ripartire, ovviamente, vuol dire anche essere in grado di affrontare tutti i protocolli sanitari studiati dalla FIGC e anche in questo senso la società sannita si farà trovare pronta, sia sul fronte degli spazi interni sui quali sono già iniziate le operazioni di messa a norma, sia per le strutture ricettive chiamate ad ospitare Viola&C durante il ritiro. Strutture che saranno le solite utilizzate dal club giallorosso per i ritiri precedenti i match interni.