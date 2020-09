tmw Lecce, Paganini si avvicina. E per la difesa spunta il profilo di Zuta

Movimenti in entrata in casa Lecce. Dopo aver puntellato l'attacco con Coda ed essersi assicurato le prestazioni di Listkowski per il centrocampo, procede spedito il lavoro del direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino. Luca Paganini è sempre più vicino: l'esterno, rimasto svincolato dopo la bella esperienza al Frosinone, sarebbe il primo rinforzo d'esperienza per la fascia destra di Eugenio Corini.

Ma non solo: per la difesa il nome caldo è quello di Leonard Zuta, classe '92 di proprietà dell'Hacken. Passaporto macedone e svedese per il jolly difensivo nato a Goteborg, il cui ruolo naturale è quello di terzino sinistro ma che in passato ha ricoperto anche il ruolo di centrale e addirittura terzino destro. Nell'ultima stagione sedici presenze, un gol e tre assist per lui. L'ultima apparizione in campo lo scorso 30 agosto contro l'AIK.