© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Mossa a sorpresa del presidente del Livorno Aldo Spinelli. Arriva un allenatore, ma non viene esonerato quello attuale. La riunione di ieri e le difficoltà di Tramezzani nel liberarsi dall’APOEL in un giorno hanno portato alla decisione di ingaggiare Antonio Filippini, che collaborerà con Roberto Breda. Filippini è un nome fortemente voluto da Spinelli, sorprende la mossa di non allontanare Breda e di affiancargli l’ex centrocampista. Il Livorno cerca la svolta. E arriva Antonio Filippini...