TMW - Livorno, sondaggio con la Lazio per Casasola

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Livorno per rinforzare la corsia destra avrebbe effettuato un sondaggio con la Lazio per Tiago Casasola, classe ‘95. Il calciatore è in uscita dal club biancoceleste e potrebbe arrivare in Toscana con la formula del prestito.