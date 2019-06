TMW - Parma, non solo Entella su Brunori. Si muove anche il Pescara

Fonte: Michele Criscitiello

Non c’è solo la Virtus Entella sulle tracce dell’attaccante del Parma Matteo Brunori Sandri, reduce dall’esperienza all’Arezzo in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione anche il Pescara si starebbe muovendo per il classe ‘94 che nella passata stagione ha segnato 17 reti in 42 gare.