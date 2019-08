© foto di Alessio Alaimo

Non solo l'approdo di Denis alla Reggina, nell'intervista rilasciata a TMW mister Michele Pazienza, che ha iniziato la sua carriera da allenatore a Pisa, ha parlato proprio della piazza toscana, con la squadra che stasera esordirà nel campionato di Serie B contro il Benevento: "Sicuramente la squadra cercherà di mantenere la categoria con le unghie e con i denti, l'entusiasmo ritrovato è sicuramente molto importante. Anche se poi la cosa importante è una squadra ben costruita, che in una piazza come quella nerazzurra deve rispecchiare molto la tifoseria, servono persone idonee che sappiano reggere le pressioni: non tutti possono essere così, ma diversi elementi ci sono".