© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sondato da Entella, Pescara e Vicenza. Alla fine nessuna offerta ha accontentato il Perugia, così Federico Melchiorri è rimasto in biancorosso. Pronto a trascinare la squadra di Serse Cosmi. Oggi previsto un contatto con l’agente dell’attaccante, verrà fissato un appuntamento per parlare del rinnovo del contratto. Si va verso il prolungamento fino al 2022, un punto d’incontro tra la proposta del Perugia e la richiesta dell’entourage di Melchiorri. Situazione in evoluzione, Melchiorri e il Perugia sono al lavoro per il rinnovo...