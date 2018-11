"Sono state fraintese le mie parole su Cristiano Lucarelli". Così il presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre, ha voluto chiarire attraverso Tuttomercatoweb.com le dichiarazioni in merito al suo ex allenatore rilasciate a un quotidiano cartaceo e circolate in questa giornata sul web. "Ho semplicemente detto che forse è stata una scelta avventata quella di affidare il Perugia a Lucarelli, che in quel momento allenava gli Allievi del Parma. Non volevo assolutamente sminuire il valore del tecnico, che ha poi mostrato il suo valore nel corso del tempo", ha aggiunto Santopadre ai nostri microfoni con riferimento a quanto avvenuto nell'estate 2013.