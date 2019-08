Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi avrebbe chiesto alla società il centrocampista Marcello Falzerano per rinforzare la squadra. Il duttile classe ‘91, che può giocare sia in mezzo che sulle corsie esterne, è già stato allenato dall’ex milanista al Venezia nella stagione 2017-18. I sanniti sarebbero così in pressing sul Perugia, proprietario del cartellino, per accontentare il proprio allenatore.