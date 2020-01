Fonte: Alessio Alaimo

Sarà con tutta probabilità Nicola Legrottaglie a sedere sulla panchina del Pescara in occasione della sfida contro il Pordenone nel prossimo fine settimana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il presidente del club Daniele Sebastiani si è preso una settimana di tempo per valutare cosa fare e intanto ha affidato la squadra al tecnico della Primavera. Restano comunque in piedi le ipotesi Pillon, sarebbe un ritorno, e Di Biagio.